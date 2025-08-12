Встреча Путина и Трампа
Регион
12 августа, 17:14

Путин поблагодарил армию КНДР за мужество при освобождении Курской области

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад армии КНДР в освобождении Курской области от украинских формирований. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

«Владимир Путин высоко оценил оказанную Корейской Народно-Демократической Республикой поддержку в ходе освобождения территории Курской области от вторгшихся формирований киевского режима, проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность», — указали в пресс-службе Кремля.

Путин подчеркнул героизм корейских военнослужащих и выразил благодарность за оказанную поддержку в ходе военной операции на территории Курской области.

Ким Чен Ын: Россия и КНДР едины по всем стратегическим вопросам
Ким Чен Ын: Россия и КНДР едины по всем стратегическим вопросам

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с Ким Чен Ыном выразил искреннюю признательность Пхеньяну за поддержку СВО. В частности, была отмечена роль Корейской народной армии, чьи военнослужащие, по данным МИД, участвовали в изгнании украинских националистов и иностранных наёмников с территории Курской области. Сегодня между лидером КНДР и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

Полина Никифорова
  • Новости
  • КНДР
  • Путин
  • Ким Чен Ын
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
