Путин поблагодарил армию КНДР за мужество при освобождении Курской области

Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад армии КНДР в освобождении Курской области от украинских формирований. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

«Владимир Путин высоко оценил оказанную Корейской Народно-Демократической Республикой поддержку в ходе освобождения территории Курской области от вторгшихся формирований киевского режима, проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность», — указали в пресс-службе Кремля.

