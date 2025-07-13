Ким Чен Ын: Россия и КНДР едины по всем стратегическим вопросам

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о полном согласии обеих стран по стратегическим вопросам. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что РФ и КНДР разделяют мнение по всем стратегическим вопросам, как и полагается при союзнических отношениях», — говорится в сообщении.

Стороны договорились о взаимной защите ключевых интересов, укреплении двустороннего сотрудничества и солидарности «на пути создания светлого будущего народов» в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.