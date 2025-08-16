«Укрепили братские узы»: Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за концерт в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за концерт в Пхеньяне, приуроченный к 80-летию освобождения Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Концерт прошёл 15 августа во Дворце спорта Пхеньяна, где Ким Чен Ын присутствовал вместе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Среди гостей также были министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, министр культуры Сын Чон Гю, члены российской делегации и посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

Как отметило агентство, лидер КНДР поблагодарил артистов за выступление, подчеркнув, что оно придало празднику особую радость и укрепило развивающуюся дружбу между странами.

«Концерт российских деятелей искусства в Пхеньяне, приуроченный к 80-летию освобождения Родины, послужил моментом, укрепляющим братские узы между народами двух стран — КНДР и РФ», — говорится в сообщении ЦТАК.

15 августа на Корейском полуострове отмечали 80-летие освобождения от японской оккупации. Володин назвал эту дату общей для России и КНДР.