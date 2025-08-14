Культурный спецназ России: Певец Shaman вместе с ансамблем ВДВ выступит в Пхеньяне
В Северную Корею с официальным визитом прибыла российская делегация во главе с заместителем министра культуры Андреем Малышевым. Как сообщает ЦТАК, в состав группы вошли не только чиновники, но и артисты — певец Shaman (Ярослав Дронов), а также легендарные ансамбли РВСН «Красная звезда» и ВДВ.
Визит приурочен к празднованию Дня освобождения Кореи — важной даты в истории КНДР. Российских гостей встретили на высоком уровне: в аэропорту их ждали замминистра культуры КНДР Пак Гён Чхоль, представители власти и посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
Ранее во время телефонного общения с президентом России Владимиром Путиным лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о неизменной поддержке, которую КНДР оказывает Российской Федерации. В ходе беседы собеседники затронули темы, представляющие взаимный интерес, и договорились о необходимости продолжения активного взаимодействия между странами.