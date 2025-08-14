Володин передал поздравления Путина КНДР в честь 80-летия освобождения Кореи

Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал поздравления президента РФ Владимира Путина руководству и народу КНДР в честь 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

В своём выступлении на торжественном мероприятии он подчеркнул историческое значение освобождения Корейского полуострова. Глава государственных дел КНДР Ким Чен Ын также выступил перед собравшимися. Он, в частности, отметил важность сохранения суверенитета и развития дружественных отношений с Россией.

Мероприятие стало ещё одним шагом в укреплении двусторонних связей между Москвой и Пхеньяном.