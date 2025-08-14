Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

14 августа, 18:43

Володин передал поздравления Путина КНДР в честь 80-летия освобождения Кореи

Обложка © Life.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал поздравления президента РФ Владимира Путина руководству и народу КНДР в честь 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

В своём выступлении на торжественном мероприятии он подчеркнул историческое значение освобождения Корейского полуострова. Глава государственных дел КНДР Ким Чен Ын также выступил перед собравшимися. Он, в частности, отметил важность сохранения суверенитета и развития дружественных отношений с Россией.

Мероприятие стало ещё одним шагом в укреплении двусторонних связей между Москвой и Пхеньяном.

Ранее Путин поблагодарил армию КНДР за мужество при освобождении Курской области. Президент отметил мужество и отвагу военных КНДР, поблагодарив их за помощь в проведении боевой миссии.

BannerImage
Александра Мышляева
