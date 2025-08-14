Известный российский исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, примет участие в праздничном концерте в Пхеньяне. Как подтвердила ТАСС пресс-служба артиста, выступление в честь 80-летней годовщины освобождения Корейского полуострова от японской оккупации состоится 15 августа.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало, что Shaman включен в состав российской делегации, прибывшей в КНДР под руководством заместителя министра культуры РФ Андрея Малышева. Помимо него, 14 августа в Пхеньян также прибыли артисты ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» и другие исполнители. В аэропорту их встречали официальные лица КНДР, включая заместителя министра культуры Пак Кён Чхоля, а также сотрудники российского посольства.

Дата 15 августа ежегодно отмечается как день освобождения Корейского полуострова. Это событие связано с вступлением СССР в войну против Японии 9 августа 1945 года. В результате военной кампании была разгромлена Квантунская армия — одна из крупнейших сухопутных группировок Японии, что принесло свободу народам Северо-Восточного Китая и Кореи. В ходе этих боёв погибли или скончались от ран несколько тысяч советских военнослужащих. Объявление японским императором Хирохито о капитуляции, которое транслировалось на Корейском полуострове 15 августа, совпало с завершением основной фазы советской Маньчжурской операции.