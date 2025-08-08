Лепс и Shaman устроили концерт в пробке на Крымском мосту

Российские музыканты Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, и Григорий Лепс организовали импровизированный концерт, застряв в пробке на Крымском мосту.

Исполнители вместе с другими водителями оказались в заторе из нескольких тысяч автомобилей. Кадры со спонтанного выступления музыкантов появились в телеграм-канале «Крымский мост Новости Крыма».

Григорий Лепс и Ярослав Дронов. Фото © Telegram / Крымский мост Новости Крыма

«Стояли в пробке как все, а не ехали по обочине!» – говорится в сообщении.

Такое музыкальное развлечение стало ярким моментом для россиян среди затянувшегося ожидания. Согласно данным канала о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, очередь на ручной досмотр со стороны Керчи к 2:00 мск сократилась до 435 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов.