7 августа, 23:50

Лепс и Shaman устроили концерт в пробке на Крымском мосту

Григорий Лепс и Ярослав Дронов. Обложка © Telegram / Крымский мост Новости Крыма

Российские музыканты Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, и Григорий Лепс организовали импровизированный концерт, застряв в пробке на Крымском мосту.

Исполнители вместе с другими водителями оказались в заторе из нескольких тысяч автомобилей. Кадры со спонтанного выступления музыкантов появились в телеграм-канале «Крымский мост Новости Крыма».

Григорий Лепс и Ярослав Дронов. Фото © Telegram / Крымский мост Новости Крыма

«Стояли в пробке как все, а не ехали по обочине!» – говорится в сообщении.

Такое музыкальное развлечение стало ярким моментом для россиян среди затянувшегося ожидания. Согласно данным канала о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, очередь на ручной досмотр со стороны Керчи к 2:00 мск сократилась до 435 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов.

Глубокое дыхание вместо мата: Йог рассказала, как пережить пробку на Крымском мосту

Ранее Life.ru писал, что 7 августа в Крым и обратно задержали 11 поездов. Это произошло на фоне атак ВСУ полуострова ракетами Storm Shadow, девять из них сбили российские силы ПВО.

