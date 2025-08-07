Задержано 11 поездов в Крым и обратно

Задерживаются 11 пассажирских поездов сообщением в Крым и обратно, сообщает компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Так, в Крым с опозданием на 1-5 часов прибудут поезда из Волгограда (№585), Москвы (№28, №92, №173, №163), из Санкт-Петербурга (№179) и Смоленска (№474).

Из Крыма задержано четыре поезда: в Санкт-Петербург (№178) и Москву (№174, №92, №98) Время задержки — от 1,5 до 6 часов.

Пассажирам предоставляют воду и питание.