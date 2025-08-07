«Человек кочевой»: Shaman раскрыл, где хотел бы осесть в России
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, в ходе поездки в Крым посетил важные для православного мира и российской истории места. В частности, музыкант выбрал для остановки комплекс Новый Херсонес, который считается духовным и культурным центром, тесно связанным с принятием христианства на Руси.
Shaman посетил Новый Херсонес в Крыму. Видео © Пятый канал
В сопровождении отца Антония Камальдинова певец прошёл по территории археологического парка и подробно ознакомился с историей Свято-Владимирского собора. Этот храм, согласно преданию, был построен на том месте, где крестился князь Владимир. Во время экскурсии Shaman высоко оценил атмосферу уникального памятника истории.
«Здесь повсюду запах ладана. Это, конечно же, для меня большое удовольствие, потому что я как человек кочевой, гастрольный, который сегодня здесь, а завтра там, приехать вот в эту гавань. Честно говоря, я считаю, что мало сюда просто приехать и посетить это место. Я бы здесь, наверное, и жить остался», — цитирует артиста Пятый канал.
Особое внимание он уделил сохранившимся фрагментам храма VI века в Корсуни. На развалинах стен были установлены свечи, Дронов тоже поставил свечу и помолился. Исполнитель хита «Я русский» подчеркнул, что очень ждал возможности прикоснуться к древним стенам.
