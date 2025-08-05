Ещё вдыхает жизнь: Shaman поделился мнением о будущем нейросетей в музыке

Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) назвал искусственный интеллект «интересной игрушкой» в творчестве. Об этом певец заявил на фестивале «Таврида.АРТ».

Shaman об искусственном интеллекте. Видео © Пятый канал Фото © Газета «Известия» / Сергей Лантюхов

«Кто-то считает, что искусственный интеллект — это будущее. Я считаю, что нет, потому что это некие игрушки в каком-то смысле слова, в которые сейчас прикольно поиграть», — отметил Дронов в разговоре с Пятым каналом.

Певец признал, что ИИ уже используется для создания музыкальных композиций — от совмещения голосов разных исполнителей до генерации полностью новых песен. Однако, по его мнению, технологии пока не способны вложить в творчество главное — человеческую душу и эмоции.

«Вот эта душа в творчестве, неважно песня, картина, стих — именно эта душа заставляет «дышать» эту песню и делает её бессмертной. А искусственный интеллект, ну пока это просто интересно», — подытожил исполнитель.