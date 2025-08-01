Актрисе Сайгидовой понадобился психолог после работы с Shaman над этно-оперой

Певица и актриса Асият Сайгидова, известная под псевдонимом Соя, рассказала о необходимости пройти психолога после работы с Ярославом Дроновым (Shaman) в этно-опере «Князь Владимир». Об этом артистка сообщила в интервью изданию StarHit.

«Ярослав меня удивлял. Скучно не было точно. Нас навсегда связывает этот незабываемый опыт. После первого генерального прогона в ЦАТРА и последнего спектакля в Ледовом мне вообще понадобилась помощь психолога, сходила на несколько сессий. Такое детальное погружение в роль наших героев всё-таки не проходит бесследно», — пояснила она.

Сейчас Shaman уже покинул проект, о чём было известно заранее, на роль князя Владимира пришёл другой исполнитель. Однако Сайгидова до сих пор вспоминает совместную работу с певцом. По её словам, им приходилось то «сближаться, то отдаляться». Вместе артисты проработали два года. Роль жены князя давалась Сайгидовой нелегко, ей хотелось многое добавить в свой образ, поэтому трудилась она в полную силу, отдавая всю себя.

Поклонники неоднократно пытались уличить Shaman и Сайгидову во внезапно вспыхнувшем романе, тем более что на «Новой волне» артист поцеловал девушку в шею прямо перед камерами. Однако певец опроверг слухи. Он подчеркнул, что их связывает только дружба. Сейчас роль князя Владимира в опере перешла к Даниилу Благову. Артистка отметила, что они с Smaman очень разные по манере исполнения.