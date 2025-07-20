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Регион
20 июля, 15:36

Шаман рассказал, почему Мизулиной не было в его новом клипе к «Интервидению 2025»

Shaman: Мизулина не снялась в клипе к «Интервидению 2025» из-за режиссёра

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина не появилась в клипе на песню «Прямо по сердцу» Shaman, поскольку такова была воля режиссёра. Об этом рассказал сам Ярослав Дронов, отвечая на вопрос во время беседы «Новая эра: Интервидение 2025» в VK Лектории в Лужниках.

«Потому что так решил режиссёр клипа», — сказал исполнитель.

Режиссёр клипа Эльвин Фомин пояснил, что все желающие быть в клипе у Шамана проходили кастинг, в ходе которого была выбрана самая подходящая на его взгляд кандидатура.

«У Екатерины [Мизулиной], как я понимаю, другая работа», — подчеркнул Фомин.

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«Найти своего человека — огромное счастье»: Shaman в День семьи показал романтичные фото с Мизулиной

Именно с этой песней Шаман выступит на музыкальном конкурсе «Интервидение 2025». Ранее Дронов опубликовал клип на этот трек, который он назвал «космически красивым и по-земному искренним и тёплым». Многие посчитали, что главную женскую роль следовало отдать Мизулиной.

Владимир Озеров
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