Шаман рассказал, почему Мизулиной не было в его новом клипе к «Интервидению 2025»

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина не появилась в клипе на песню «Прямо по сердцу» Shaman, поскольку такова была воля режиссёра. Об этом рассказал сам Ярослав Дронов, отвечая на вопрос во время беседы «Новая эра: Интервидение 2025» в VK Лектории в Лужниках.

«Потому что так решил режиссёр клипа», — сказал исполнитель.

Режиссёр клипа Эльвин Фомин пояснил, что все желающие быть в клипе у Шамана проходили кастинг, в ходе которого была выбрана самая подходящая на его взгляд кандидатура.

«У Екатерины [Мизулиной], как я понимаю, другая работа», — подчеркнул Фомин.