Шаман рассказал, почему Мизулиной не было в его новом клипе к «Интервидению 2025»
Shaman: Мизулина не снялась в клипе к «Интервидению 2025» из-за режиссёра
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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина не появилась в клипе на песню «Прямо по сердцу» Shaman, поскольку такова была воля режиссёра. Об этом рассказал сам Ярослав Дронов, отвечая на вопрос во время беседы «Новая эра: Интервидение 2025» в VK Лектории в Лужниках.
«Потому что так решил режиссёр клипа», — сказал исполнитель.
Режиссёр клипа Эльвин Фомин пояснил, что все желающие быть в клипе у Шамана проходили кастинг, в ходе которого была выбрана самая подходящая на его взгляд кандидатура.
«У Екатерины [Мизулиной], как я понимаю, другая работа», — подчеркнул Фомин.
Именно с этой песней Шаман выступит на музыкальном конкурсе «Интервидение 2025». Ранее Дронов опубликовал клип на этот трек, который он назвал «космически красивым и по-земному искренним и тёплым». Многие посчитали, что главную женскую роль следовало отдать Мизулиной.