Shaman представил клип на песню «Прямо по сердцу»

Заслуженный артист РФ певец Shaman (Ярослав Дронов) представил клип на песню «Прямо по сердцу», с которой выступит за Россию на конкурсе Интервидение. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале в воскресенье.

Shaman — Прямо по сердцу. Видео © Telegram / SHAMAN

«Родные, время пришло! Рад представить клип на песню «Прямо по сердцу». Он получился космически красивым и по-земному искренним и тёплым. Наверное, такой и должна быть настоящая любовь: безграничной и человечной», — написал Shaman, поблагодарив режиссёра Эльвина Фомина и команду конкурса.

Артист добавил, что коллектив задаёт стандарты нового музыкального состязания, от успеха первого проведения которого зависит будущее конкурса. По его словам, все участники стоят у истоков масштабного события, призванного объединить культуры стран и стать доброй традицией.