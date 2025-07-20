Shaman представил клип на песню «Прямо по сердцу»
Shaman представил клип на песню для Интервидения
Заслуженный артист РФ певец Shaman (Ярослав Дронов) представил клип на песню «Прямо по сердцу», с которой выступит за Россию на конкурсе Интервидение. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале в воскресенье.
Shaman — Прямо по сердцу. Видео © Telegram / SHAMAN
«Родные, время пришло! Рад представить клип на песню «Прямо по сердцу». Он получился космически красивым и по-земному искренним и тёплым. Наверное, такой и должна быть настоящая любовь: безграничной и человечной», — написал Shaman, поблагодарив режиссёра Эльвина Фомина и команду конкурса.
Артист добавил, что коллектив задаёт стандарты нового музыкального состязания, от успеха первого проведения которого зависит будущее конкурса. По его словам, все участники стоят у истоков масштабного события, призванного объединить культуры стран и стать доброй традицией.
Напомним, что музыкальный конкурс Интервидение пройдёт в Москве 20 сентября. Россию на нём будет представлять Shaman с песней «Прямо по сердцу», написанной Максимом Фадеевым. В мероприятии примут участие делегации 20 стран, в том числе Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сербии, Штатов и ЮАР. Первым послом конкурса стал певец Дима Билан, а вторым — исполнительница Клава Кока.
Кадр из клипа Shaman «Прямо по сердцу». Обложка © Telegram / SHAMAN