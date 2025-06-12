Стало известно, кто будет исполнять роль посла на конкурсе Интервидение-2025

Российский исполнитель Дима Билан официально стал послом международного музыкального конкурса Интервидение-2025. Такое сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале организаторов события. Они подчеркнули, что он обладает большим опытом участия в международных музыкальных состязаниях, регулярно представляет страну на престижных мероприятиях и имеет огромное количество поклонников.

«Объявляем посла Интервидения-2025: Дима Билан. Певец, который не раз представлял Россию на международных конкурсах. Заслуженный артист РФ, талантливый музыкант с огромной базой фанатов», — указали организаторы.