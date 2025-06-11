США примут участие в Интервидении, узнали СМИ
Mash: США примут участие в песенном конкурсе Интервидение
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Соединённые Штаты Америки примут участие в Интервидении, которое состоится в России уже 20 сентября. На данный момент происходит отбор исполнителя, который представит страну, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, уже завтра на Манежной площади пройдёт мероприятие, приуроченное к 100-дневному рубежу до начала конкурса Интервидение. В рамках церемонии будет объявлен финальный список стран-участниц, которых ожидается около двадцати.
До этого сообщалось, что в конкурсе примут участие исполнители из стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки. Однако на данный момент одобрено участие лишь артистов из России, Белоруссии, Киргизии, Сербии, Кубы и Венесуэлы.
Напомним, международный музыкальный конкурс Интервидение запланирован на 20 сентября 2025 года и пройдёт на сцене московской Live Арены. Россию на песенном мероприятии будет представлять Shaman с композицией, подготовленной Максом Фадеевым.