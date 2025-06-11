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11 июня, 14:31

США примут участие в Интервидении, узнали СМИ

Mash: США примут участие в песенном конкурсе Интервидение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gallks

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gallks

Соединённые Штаты Америки примут участие в Интервидении, которое состоится в России уже 20 сентября. На данный момент происходит отбор исполнителя, который представит страну, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, уже завтра на Манежной площади пройдёт мероприятие, приуроченное к 100-дневному рубежу до начала конкурса Интервидение. В рамках церемонии будет объявлен финальный список стран-участниц, которых ожидается около двадцати.

До этого сообщалось, что в конкурсе примут участие исполнители из стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки. Однако на данный момент одобрено участие лишь артистов из России, Белоруссии, Киргизии, Сербии, Кубы и Венесуэлы.

Shaman впервые на сцене представил песню для Интервидения
Shaman впервые на сцене представил песню для Интервидения

Напомним, международный музыкальный конкурс Интервидение запланирован на 20 сентября 2025 года и пройдёт на сцене московской Live Арены. Россию на песенном мероприятии будет представлять Shaman с композицией, подготовленной Максом Фадеевым.

Мария Любицкая
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