США примут участие в Интервидении, узнали СМИ

Соединённые Штаты Америки примут участие в Интервидении, которое состоится в России уже 20 сентября. На данный момент происходит отбор исполнителя, который представит страну, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, уже завтра на Манежной площади пройдёт мероприятие, приуроченное к 100-дневному рубежу до начала конкурса Интервидение. В рамках церемонии будет объявлен финальный список стран-участниц, которых ожидается около двадцати.