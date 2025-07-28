Shaman в образе князя Владимира поздравил с Днём Крещения Руси

Певец Shaman (Ярослав Дронов) в образе князя Владимира поздравил всех с Днём Крещения Руси. Он опубликовал соответствующую фотографию в Telegram-канале.

«Родные, сегодня большой праздник в нашей стране – День Крещения Руси. День, когда Россия выбрала свою великую судьбу, – стала наследницей Византии, центром православной цивилизации», — отметил певец.

Shaman подчеркнул, что князь Владимир в 988 году определил путь для русского народа. Он наметил цель построить на огромной территории великое государство и развивать русскую культуру, опираясь на богато унаследованное искусство Средиземноморья.