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Регион
28 июля, 20:58

Shaman в образе князя Владимира поздравил с Днём Крещения Руси

Shaman в образе князя Владимира. Обложка © Telegram / SHAMAN

Shaman в образе князя Владимира. Обложка © Telegram / SHAMAN

Певец Shaman (Ярослав Дронов) в образе князя Владимира поздравил всех с Днём Крещения Руси. Он опубликовал соответствующую фотографию в Telegram-канале.

«Родные, сегодня большой праздник в нашей стране – День Крещения Руси. День, когда Россия выбрала свою великую судьбу, – стала наследницей Византии, центром православной цивилизации»,отметил певец.

Shaman подчеркнул, что князь Владимир в 988 году определил путь для русского народа. Он наметил цель построить на огромной территории великое государство и развивать русскую культуру, опираясь на богато унаследованное искусство Средиземноморья.

«Мы больше тысячи лет идём этой дорогой, и с нами – главные герои русской истории: князья, полководцы, святые воины, учителя, духовники. И мы продолжаем идти. С Богом!» — добавил Ярослав Дронов.

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Ранее стало известно, что Shaman отказался от участия в этнической опере «Князь Владимир» из-за плотного гастрольного графика. Также заслуженный артист России мечтает исполнить песню в открытом космосе и стать звездой вселенского масштаба.

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Лия Мурадьян
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