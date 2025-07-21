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21 июля, 18:51

Shaman отказался от участия в опере «Князь Владимир» из-за плотного графика

Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © Life.ru

Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © Life.ru

Российский певец Shaman отказался от участия в этнической опере «Князь Владимир» из-за насыщенного графика гастролей. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Мой плотный гастрольный график не позволяет совмещать выступления в рамках моей сольной концертной деятельности с гастролями этно-оперы «Князь Владимир». Со старта нового тура «ПОБЕДА!» я дал уже 82 концерта и впереди ещё очень много. Также идёт серьёзная подготовка к конкурсу «Интервидение 2025». И это без учёта больших тематических концертов, записи новых песен, различных интервью, фотосессий»,приводит слова артиста агентство.

Звезда вселенского масштаба: Shaman собрался покорить космос
Звезда вселенского масштаба: Shaman собрался покорить космос

Напомним, музыкальный конкурс Интервидение состоится в Москве 20 сентября. Россию на нём будет представлять Shaman, который считает участие в международном творческом состязании своей миссией. Артист выступит с песней «Прямо по сердцу», написанной Максимом Фадеевым, на днях Дронов опубликовал на неё клип. В конкурсе будут участвовать делегации от 20 государств, в том числе Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сербии, Штатов и ЮАР. Первым послом конкурса выбрали Диму Билана, а вторым — Клаву Коку.

Юрий Лысенко
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