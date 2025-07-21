Shaman отказался от участия в опере «Князь Владимир» из-за плотного графика

Российский певец Shaman отказался от участия в этнической опере «Князь Владимир» из-за насыщенного графика гастролей. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Мой плотный гастрольный график не позволяет совмещать выступления в рамках моей сольной концертной деятельности с гастролями этно-оперы «Князь Владимир». Со старта нового тура «ПОБЕДА!» я дал уже 82 концерта и впереди ещё очень много. Также идёт серьёзная подготовка к конкурсу «Интервидение 2025». И это без учёта больших тематических концертов, записи новых песен, различных интервью, фотосессий», — приводит слова артиста агентство.