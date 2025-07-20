«Моя миссия»: Shaman рассказал об участии в Интервидении
Shaman назвал участие в Интервидении своей миссией
Shaman. Обложка © Life.ru
Певец Shaman рассказал об участии в Интервидении на VK Fest. Исполнитель назвал это своей миссией.
Shaman. Видео © Life.ru
«В этот раз я не выступаю. В этот раз я рассказываю, что принимаю участие в конкурсе Интервидение-2025. В этот раз моя миссия такова», — отметил певец.
Напомним, что музыкальный конкурс Интервидение пройдёт в Москве 20 сентября. Россию на конкурсе представит певец Shaman с композицией «Прямо по сердцу», автором которой выступил Максим Фадеев. В событии примут участие делегации из 20 стран, включая Беларусь, Венесуэлу, Вьетнам, Египет, Индию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Сербию, США и ЮАР. Первым послом конкурса стал Дима Билан, а вторым — певица Клава Кока. Кстати, Life.ru публиковал клип на песню российского представителя.