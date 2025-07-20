«Моя миссия»: Shaman рассказал об участии в Интервидении

Певец Shaman рассказал об участии в Интервидении на VK Fest. Исполнитель назвал это своей миссией.

Shaman. Видео © Life.ru

«В этот раз я не выступаю. В этот раз я рассказываю, что принимаю участие в конкурсе Интервидение-2025. В этот раз моя миссия такова», — отметил певец.