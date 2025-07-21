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21 июля, 09:26

Звезда вселенского масштаба: Shaman собрался покорить космос

Shaman признался, что мечтает спеть в открытом космосе

Shaman. Обложка © Life.ru

Shaman. Обложка © Life.ru

Певец Shaman (Ярослав Дронов) всего несколько лет назад стал звездой всероссийского масштаба, однако, как оказалось, самой большой в мире страны ему недостаточно. Артист собрался покорить Вселенную вокальными данными.

Shaman признался, что мечтает спеть в открытом космосе. Видео © Пятый канал

«Моя мечта — спеть в открытом космосе», — заявил Shaman в интервью Пятому каналу.

Заслуженный артист России подчеркнул, что в скором времени добиться исполнения мечты не получится, ведь для полёта в космос требуется серьёзная физическая подготовка. Тем не менее музыкант не сомневается, что сможет достичь желаемого, хоть и нет конкретных сроков.

«Моя миссия»: Shaman рассказал об участии в Интервидении
«Моя миссия»: Shaman рассказал об участии в Интервидении

Напомним, на музыкальном конкурсе Интервидение Россию будет представлять Shaman с композицией, написанной Максом Фадеевым. Премьера песни состоялась во время церемонии вручения премии МУЗ-ТВ. Критик Сергей Соседов считает, что Ярослав Дронов вряд ли станет победителем конкурса. По его словам, артист сможет выиграть Интервидение, если примет в нём участие в следующий раз.

Борис Эльфанд
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