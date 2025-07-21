Звезда вселенского масштаба: Shaman собрался покорить космос

Певец Shaman (Ярослав Дронов) всего несколько лет назад стал звездой всероссийского масштаба, однако, как оказалось, самой большой в мире страны ему недостаточно. Артист собрался покорить Вселенную вокальными данными.

Заслуженный артист России подчеркнул, что в скором времени добиться исполнения мечты не получится, ведь для полёта в космос требуется серьёзная физическая подготовка. Тем не менее музыкант не сомневается, что сможет достичь желаемого, хоть и нет конкретных сроков.