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4 августа, 07:59

Shaman раскрыл личность легендарного бэк-вокалиста в песне для Интервидения

Shaman заявил, что Максим Фадеев споёт на бэк-вокале в песне для Интервидения

Shaman. Обложка © Life.ru

Shaman. Обложка © Life.ru

В проигрышах конкурсной композиции певца SHAMAN (Ярослава Дронова) звучит бэк-вокал, исполненный самим Максимом Фадеевым — известным композитором и продюсером. Таким образом, можно считать их выступление своеобразным дуэтом, где голос мэтра звучит рядом с главным артистом. Об этом Дронов рассказал Пятому каналу.

Шаман — о конкурсной композиции. Видео © Пятый канал

«Приоткрою вам небольшую тайну: в проигрышах в этой песни есть бэк-вокал, и в нем поёт сам Максим Фадеев. Так что фактически можно сказать, это в каком-то смысле слова наш дуэт», — сказал Шаман.

Подготовка к Интервидению, которое состоится 20 сентября 2025 года в Москве, уже набирает обороты. Shaman рассказал, что с середины августа начнётся активная работа над постановкой номера с режиссёрской командой. Ранее был снят клип на конкурсную песню «Прямо по сердцу», а теперь предстоит довести сценическое шоу до совершенства.

Стало известно, кто будет исполнять роль посла на конкурсе Интервидение-2025
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Международный музыкальный форум соберёт представителей 20 стран, включая Китай, США, Индию, Казахстан, ЮАР и Колумбию. Недавно туда пригласили ещё и КНДР. В жюри войдёт знаменитый композитор Игорь Матвиенко. Решение провести Интервидение в столице и Подмосковье принял президент России Владимир Путин, подписавший соответствующий указ в феврале 2024 года. РФ на конкурсе, как известно, будет представлять Шаман, который считает это «своей миссией».

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Владимир Озеров
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