Shaman раскрыл личность легендарного бэк-вокалиста в песне для Интервидения

В проигрышах конкурсной композиции певца SHAMAN (Ярослава Дронова) звучит бэк-вокал, исполненный самим Максимом Фадеевым — известным композитором и продюсером. Таким образом, можно считать их выступление своеобразным дуэтом, где голос мэтра звучит рядом с главным артистом. Об этом Дронов рассказал Пятому каналу.

Шаман — о конкурсной композиции. Видео © Пятый канал

«Приоткрою вам небольшую тайну: в проигрышах в этой песни есть бэк-вокал, и в нем поёт сам Максим Фадеев. Так что фактически можно сказать, это в каком-то смысле слова наш дуэт», — сказал Шаман.

Подготовка к Интервидению, которое состоится 20 сентября 2025 года в Москве, уже набирает обороты. Shaman рассказал, что с середины августа начнётся активная работа над постановкой номера с режиссёрской командой. Ранее был снят клип на конкурсную песню «Прямо по сердцу», а теперь предстоит довести сценическое шоу до совершенства.