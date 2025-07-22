Северной Корее предложили принять участие в Интервидении-2025
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Представителям КНДР предложили поучаствовать в музыкальном конкурсе «Интервидение-2025». Об этом сообщили РИА «Новости» организаторы мероприятия.
«Направили в Пхеньян приглашение для участия представителей КНДР в предстоящем конкурсе», — рассказали в оргкомитете «Интервидения».
Напомним, что «Интервидение-2025» планируют провести в Москве на Live Арене 20 сентября. Известно, что представлять Россию там будет известный певец Shaman (Ярослав Дронов), который уже опубликовал ролик с песней, которую он исполнит в рамках конкурса.