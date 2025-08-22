Жителям КНДР впервые показали, как северокорейские бойцы уничтожали украинские танки и дроны

Центральное телевидение Северной Кореи впервые показало репортаж об участии своих военнослужащих в боевых действиях в Курской области России. Сюжет продолжительностью около 20 минут был показан в рамках мероприятий в память о 101 северокорейском солдате, погибшем во время операции, что стало первым официальным озвучиванием потерь.

В материале демонстрировались кадры, на которых военные из КНДР уничтожают украинские танки, сбивают беспилотники и участвуют в штурмах позиций. Первыми видео показали высшему руководству страны на концерте в Пхеньяне, где присутствовали командиры, бойцы и семьи погибших. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время церемонии назвал военных героями, которые принесли славу нации.