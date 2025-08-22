Жителям КНДР впервые показали, как северокорейские бойцы уничтожали украинские танки и дроны
ТВ КНДР впервые показало сюжет об участии военных в боях в Курской области
КНДР впервые показало кадры участия своих бойцов в Курске. Обложка © Телевидение Северной Кореи
Центральное телевидение Северной Кореи впервые показало репортаж об участии своих военнослужащих в боевых действиях в Курской области России. Сюжет продолжительностью около 20 минут был показан в рамках мероприятий в память о 101 северокорейском солдате, погибшем во время операции, что стало первым официальным озвучиванием потерь.
КНДР впервые показало кадры участия своих бойцов в Курске. Видео © Телевидение Северной Кореи
В материале демонстрировались кадры, на которых военные из КНДР уничтожают украинские танки, сбивают беспилотники и участвуют в штурмах позиций. Первыми видео показали высшему руководству страны на концерте в Пхеньяне, где присутствовали командиры, бойцы и семьи погибших. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время церемонии назвал военных героями, которые принесли славу нации.
Ранее Life.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за поддержку, которую военные КНА оказали в освобождении Курской области от украинских вооружённых сил. Кроме того, Лавров обсудил с ним вопросы, касающиеся международной и региональной повестки.
Напомним, в апреле 2025 года Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области от ВСУ, начавшейся 6 августа 2024 года. Согласно заявлению главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, солдаты КНДР, действуя на основе Договора о стратегическом партнерстве от июня 2024 года, проявили героизм и внесли значительный вклад в разгром украинских сил. Ким Чен Ын назвал их участие «священной миссией» и анонсировал возведение памятника в Пхеньяне