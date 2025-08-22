Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
22 августа, 15:31

Жителям КНДР впервые показали, как северокорейские бойцы уничтожали украинские танки и дроны

ТВ КНДР впервые показало сюжет об участии военных в боях в Курской области

КНДР впервые показало кадры участия своих бойцов в Курске. Обложка © Телевидение Северной Кореи

Центральное телевидение Северной Кореи впервые показало репортаж об участии своих военнослужащих в боевых действиях в Курской области России. Сюжет продолжительностью около 20 минут был показан в рамках мероприятий в память о 101 северокорейском солдате, погибшем во время операции, что стало первым официальным озвучиванием потерь.

КНДР впервые показало кадры участия своих бойцов в Курске. Видео © Телевидение Северной Кореи

В материале демонстрировались кадры, на которых военные из КНДР уничтожают украинские танки, сбивают беспилотники и участвуют в штурмах позиций. Первыми видео показали высшему руководству страны на концерте в Пхеньяне, где присутствовали командиры, бойцы и семьи погибших. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время церемонии назвал военных героями, которые принесли славу нации.

Ким Чен Ын наградил военных, участвовавших в освобождении Курской области
Ким Чен Ын наградил военных, участвовавших в освобождении Курской области

Ранее Life.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за поддержку, которую военные КНА оказали в освобождении Курской области от украинских вооружённых сил. Кроме того, Лавров обсудил с ним вопросы, касающиеся международной и региональной повестки.

Напомним, в апреле 2025 года Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области от ВСУ, начавшейся 6 августа 2024 года. Согласно заявлению главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, солдаты КНДР, действуя на основе Договора о стратегическом партнерстве от июня 2024 года, проявили героизм и внесли значительный вклад в разгром украинских сил. Ким Чен Ын назвал их участие «священной миссией» и анонсировал возведение памятника в Пхеньяне

