Пхеньянский дворец спорта 15 августа стал местом проведения масштабного концерта, посвящённого 80-летию освобождения Корейского полуострова от японского господства. Праздничное мероприятие объединило артистов из КНДР и России. Особым гостем стал российский певец Shaman, чьи патриотические композиции, названные в Северной Корее «преисполненными национальной эмоцией российскими шедеврами», произвели сильное впечатление на зрителей, включая Ким Чен Ына.

Российский певец исполнил известные для двух народов композиции «Моя Россия» и «Встанем». Его энергичное и эмоциональное исполнение получило высокую оценку публики. По окончании концерта всем исполнителям были вручены цветочные корзины.







Вместе с Shaman в КНДР приехала делегация Минкультуры РФ во главе с замминистра Андреем Малышевым. На мероприятиях выступили ансамбли «Красная звезда» РВСН и ВДВ. Также в Пхеньян прилетела группа депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Ким Чен Ын выразил глубокую признательность российским артистам, отметив, что их выступление стало ценным вкладом в развитие дружественных отношений между странами. в КНДР отметили, что мероприятие открыло новую страницу в истории двустороннего культурного сотрудничества.