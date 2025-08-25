На Западе предсказали пять войн в ближайшую пятилетку

В ближайшие пять лет мир может столкнуться с пятью крупными вооружёнными конфликтами. Такой прогноз, основанный на данных американской разведки и мнениях экспертов, публикует издание Politico.

Первыми в числе наиболее опасных точек планеты названы Индия и Пакистан. Как отмечается, поскольку оба государства обладают ядерным оружием, их потенциальное столкновение будет иметь катастрофические экологические и экономические последствия для всего мира. По оценкам аналитиков, именно эти две страны находятся ближе всех к ядерному конфликту.

Вторым вероятным противостоянием может стать конфликт между Китаем и Тайванем. К такому выводу пришли, учитывая регулярные заявления США о поддержке Тайваня и одновременное наращивание военной мощи КНР.

Ещё одной потенциальной точкой напряжения издание называет регион Прибалтики и Россию. При этом подчёркивается, что данное предположение основано не на разведданных, а в основном на заявлениях бывшего министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который без предоставления доказательств заявил, что Россия якобы может прибегнуть к гибридным атакам в отношении прибалтийских стран.

Четвёртым в списке значится пограничный спор между Индией и Китаем. Авторы напоминают о массовом столкновении военных двух стран в долине Галван в Гималаях в 2020 году. Отсутствие действенных механизмов сдерживания и налаженных каналов взаимодействия для деэскалации, по мнению экспертов, значительно повышает риски полномасштабного конфликта.

Замыкает перечень возможный конфликт на Корейском полуострове. В материале указывается, что Корейская война формально так и не была завершена, а Северная Корея остаётся крайне сложным объектом для западной разведки. Аналитики также не исключают, что в гипотетическое противостояние между КНДР и Южной Кореей может быть вовлечена и Япония.

В заключение отмечается, что будущее международных отношений трудно предсказать с абсолютной точностью, как невозможно быть уверенным и в том, какие именно страны окажутся втянуты в новые конфликты и каков будет их масштаб.