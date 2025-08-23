Мессенджер MAX
23 августа, 11:36

Эксперт оценил вероятность войны между США и Венесуэлой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andriano.cz

Вашингтон направил боевые корабли к берегам Венесуэлы, что спровоцировало резкую реакцию Каракаса и заявления о готовности к обороне. Политолог Дмитрий Аграновский в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» оценил вероятность эскалации в прямой военный конфликт.

Действия США, отправивших к венесуэльскому побережью три военных корабля с тысячами морпехов, были расценены президентом Николасом Мадуро как прямая угроза суверенитету. В ответ лидер Венесуэлы подтвердил планы по мобилизации миллионов ополченцев для защиты страны.

По мнению эксперта, Вашингтону не нравятся действующие власти в Венесуэле, и американские администрации ведут себя безответственно по отношению к неугодным режимам. Аграновский считает вероятность прямого столкновения маловероятной, но не нулевой, отмечая, что подобный конфликт кардинально изменит всю мировую политическую карту и заставит каждую независимую страну ощущать угрозу.

«Сегодня Венесуэла, а завтра кто-то ещё», — пояснил эксперт.

Политолог добавил, что США, не желая терять контроль над зонами влияния, продолжают давить на другие государства устаревшими методами. Специалист выразил мнение, что Штаты являются главным источником глобальной агрессии и нестабильности, а от страны, провоцирующей войны, можно ожидать чего угодно.

При этом эксперт уверен, что несмотря на потенциальное противостояние с Венесуэлой, Вашингтон не прекратит участие в украинском конфликте, в который вложено слишком много средств и который считается важным активом для давления на Россию. По его оценке, у США хватит ресурсов для работы на нескольких фронтах одновременно.

Аграновский также заверил, что в случае обострения ситуации у Венесуэлы найдутся защитники. Он заключил, что дипломатическую и иную поддержку ей окажут и Россия, и Китай, которые уже поставляли Каракасу оружие и имеют там серьеёные интересы. Хотя прямое военное вмешательство Москвы и Пекина маловероятно, но отдавать своего союзника на съедение они не намерены.

Напомним, что ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне угроз со стороны США инициировал всеобщую мобилизацию граждан. Он обратился к гражданам с призывом присоединиться к Национальной программе по защите суверенитета. В числе ключевых мероприятий данной инициативы значатся проведение общенациональной переписи и набор добровольцев в боливарианские народные ополчения.

Александра Мышляева
