Лавров поддержал усилия властей Венесуэлы по защите суверенитета

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, общаясь по телефону с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дэлси Родригес Гомес, заверил в поддержке шагов правительства, направленных на отстаивание суверенитета страны от внешнего вмешательства. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Лавров выразил солидарность с венесуэльским руководством и подтвердил всестороннюю поддержку его усилиям в деле защиты национального суверенитета и обеспечения институциональной устойчивости в условиях растущего внешнего давления на Каракас», — говорится в сообщении МИД.

Россия, как подчеркнули в министерстве, продолжает оказывать Венесуэле поддержку в вопросах суверенитета и защиты от иностранного вмешательства.