22 августа, 16:33

Лавров поддержал усилия властей Венесуэлы по защите суверенитета

Обложка © Life.ru

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, общаясь по телефону с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дэлси Родригес Гомес, заверил в поддержке шагов правительства, направленных на отстаивание суверенитета страны от внешнего вмешательства. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Лавров выразил солидарность с венесуэльским руководством и подтвердил всестороннюю поддержку его усилиям в деле защиты национального суверенитета и обеспечения институциональной устойчивости в условиях растущего внешнего давления на Каракас», — говорится в сообщении МИД.

Россия, как подчеркнули в министерстве, продолжает оказывать Венесуэле поддержку в вопросах суверенитета и защиты от иностранного вмешательства.

Напомним, что ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне угроз со стороны США инициировал всеобщую мобилизацию граждан. Он призвал население вступить в Национальную программу защиты суверенитета, в рамках которой пройдут перепись населения и набор в боливарианскую милицию.

Ольга Сливченко
