Страны Латинской Америки испугались вторжения США в Венесуэлу

Страны Латинской Америки высказывают серьёзные опасения по поводу планов президента США Дональда Трампа отправить военные корабли к берегам Венесуэлы. Как сообщает Al Jazeera, это решение воспринимается как потенциальная угроза для всего региона.

По словам экспертов, инициатива Трампа о направлении военных сил в Карибский бассейн с целью борьбы с наркотрафиком вызывает опасения, что она может затронуть не только Венесуэлу, но и другие страны Латинской Америки. Региональные лидеры задаются вопросом, почему президент США делает «столь агрессивный шаг», когда стремится выглядеть миротворцем.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что американская администрация готова задействовать «все элементы американской силы» для борьбы с наркотиками и не исключила возможности военной операции в Венесуэле. Это заявление прозвучало на фоне отправки к венесуэльским берегам трёх американских военных кораблей, на борту которых находятся около четырёх тысяч морских пехотинцев.