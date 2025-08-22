Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 августа, 00:54

Страны Латинской Америки испугались вторжения США в Венесуэлу

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Страны Латинской Америки высказывают серьёзные опасения по поводу планов президента США Дональда Трампа отправить военные корабли к берегам Венесуэлы. Как сообщает Al Jazeera, это решение воспринимается как потенциальная угроза для всего региона.

По словам экспертов, инициатива Трампа о направлении военных сил в Карибский бассейн с целью борьбы с наркотрафиком вызывает опасения, что она может затронуть не только Венесуэлу, но и другие страны Латинской Америки. Региональные лидеры задаются вопросом, почему президент США делает «столь агрессивный шаг», когда стремится выглядеть миротворцем.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что американская администрация готова задействовать «все элементы американской силы» для борьбы с наркотиками и не исключила возможности военной операции в Венесуэле. Это заявление прозвучало на фоне отправки к венесуэльским берегам трёх американских военных кораблей, на борту которых находятся около четырёх тысяч морских пехотинцев.

Ранее Life.ru писал, что заявления Дональда Трампа заставили Японию задуматься о ядерном оружии. Из-за нестабильных отношений с Вашингтоном Токио рассматривает возможность обзавестись своими ядерными бомбами, не полагаясь на защиту США.

Юния Ларсон
