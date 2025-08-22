Никакого безумства: Бывший конгрессмен предложил сделать Россию членом НАТО

Бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в эфире программы на телеканале One America News выдвинул неожиданное предложение: пригласить Россию в НАТО. По его словам, это могло бы стать шагом к миру и сближению между странами.

«У меня есть идея: предложить России членство в НАТО», – заявил Гетц.

Он добавил, что после этого президент США Дональд Трамп должен получить от президента Владимира Путина «всё, что он хочет», включая прекращение боевых действий, развитие экономического сотрудничества и решение территориальных споров.

Гетц отметил, что не считает свою идею безумной, поскольку разговоры о возможном членстве России в альянсе уже на протяжении долгого времени обсуждаются в политических кругах.