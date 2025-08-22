Мессенджер MAX
21 августа, 21:36

Никакого безумства: Бывший конгрессмен предложил сделать Россию членом НАТО

Экс-конгрессмен Гетц призвал Трампа пригласить Россию в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в эфире программы на телеканале One America News выдвинул неожиданное предложение: пригласить Россию в НАТО. По его словам, это могло бы стать шагом к миру и сближению между странами.

«У меня есть идея: предложить России членство в НАТО», – заявил Гетц.

Он добавил, что после этого президент США Дональд Трамп должен получить от президента Владимира Путина «всё, что он хочет», включая прекращение боевых действий, развитие экономического сотрудничества и решение территориальных споров.

Гетц отметил, что не считает свою идею безумной, поскольку разговоры о возможном членстве России в альянсе уже на протяжении долгого времени обсуждаются в политических кругах.

Трамп запустил новый «таймер» по урегулированию конфликта на Украине
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп согласился с позицией Москвы относительно угрозы РФ со стороны НАТО. Он заявил, что Россия и Советский Союз были правы, возражая против появления НАТО у своих границ.

Юния Ларсон
