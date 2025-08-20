Заявления Трампа заставили Японию задуматься о ядерном оружии

Непредсказуемая политика президента США Дональда Трампа заставляет Японию рассматривать возможность создания собственного ядерного оружия, поскольку страна начала сомневаться в надёжности американских способностей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Трамп настолько непредсказуем, что, возможно, это и является его сильной стороной, но я думаю, что мы всегда должны думать о плане Б», — отметила бывший заместитель министра обороны Японии Руи Мацукава.

По словам экс-чиновника, этот запасной план должен подразумевать обретение независимости от гарантий безопасности со стороны Вашингтона с последующим созданием ядерного оружия. Агентство также указывает, что, согласно опросам, до семидесяти пяти процентов населения страны поддерживают подобный шаг.