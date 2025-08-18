Великобритания, скорее всего, воздержится от ответных действий в случае ядерного удара России по Украине. Такой вывод сделал аналитик TNI Ставрос Атламазоглу, основываясь на анализе официальных документов британского оборонного ведомства, пишет издание The National Interest (TNI).

Согласно «Стратегическому обзору обороны за 2025 год», Британия придерживается чёткой ядерной политики: её ядерное оружие является инструментом сдерживания и может быть использовано только в случае крайней необходимости для самообороны, причём решение принимает лично премьер-министр. Это означает, что даже если Украина столкнётся с ядерным ударом, Лондон, скорее всего, не ответит.

Атламазоглу отмечает, что британская доктрина фокусируется на предотвращении эскалации, а не на силовом ответе. Аналитик полагает, что Лондон не стремится к глобальному ядерному конфликту, а использует стратегию сдерживания через неопределённость. В том случае, если по Незалежной будет нанесён удар, то страны Запада намерены максимально ужесточить санкции, принять Киев в НАТО и укрепить свои границы обычными вооружениями, считает эксперт.