«В сторону РФ не полетят»: НАТО пригрозили ядерной войной за передачу Киеву «Томагавков»
Военный эксперт Михайлов: Украина не получит американские ракеты Tomahawk
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Украина не получит американские ракеты Tomahawk, уверен руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. В интервью радио «Комсомольская правда» он призвал не верить фейкам о возможной передаче киевскому режиму систем, которые даже НАТО, имея на вооружении в Европе, боится использовать против России.
«Это моментальное начало ядерной войны. Все в НАТО это прекрасно понимают. Потому никогда «Томагавки» в сторону России не полетят», — цитирует военного эксперта kp.ru.
Что касается комплексов Patriot, то частично они могут прикрыть небо, однако Армия России в ходе СВО уже неоднократно поражала американские системы ПВО, причём как радары, так и сами ЗРК. Кроме того, стоит учитывать, что у них малый боезапас, который расходуется за несколько минут при массированной воздушной атаке, отметил специалист.
Отметим, что по данным американских СМИ, президент США Дональд Трамп рассматривал вариант с передачей Украине ракет Tomahawk, а также призвал Владимира Зеленского наносить больше ударов по Москве и Петербургу. Однако сам политик заявил, что Украине ни в коем случае не стоит пытаться до туда дотянуться. Тем не менее Зеленский пригрозил показать России силу с помощью ракет, которые ещё даже не получил.