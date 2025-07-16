Украина не получит американские ракеты Tomahawk, уверен руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. В интервью радио «Комсомольская правда» он призвал не верить фейкам о возможной передаче киевскому режиму систем, которые даже НАТО, имея на вооружении в Европе, боится использовать против России.

«Это моментальное начало ядерной войны. Все в НАТО это прекрасно понимают. Потому никогда «Томагавки» в сторону России не полетят», — цитирует военного эксперта kp.ru .

Что касается комплексов Patriot, то частично они могут прикрыть небо, однако Армия России в ходе СВО уже неоднократно поражала американские системы ПВО, причём как радары, так и сами ЗРК. Кроме того, стоит учитывать, что у них малый боезапас, который расходуется за несколько минут при массированной воздушной атаке, отметил специалист.