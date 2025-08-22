Мессенджер MAX
22 августа, 11:00

Мадуро объявил о массовой мобилизации из-за угроз США

Президент Венесуэлы Мадуро объявил массовый призыв из-за угроз США

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя угрозы со стороны США, объявил о мобилизации граждан. В субботу и воскресенье в стране пройдёт перепись населения и набор в боливарианскую милицию. Мадуро призвал всех желающих вступить в Национальную программу защиты суверенитета, сделав это заявление на церемонии, где боливарианская милиция была интегрирована в систему местной безопасности «Квадранты мира».

«Как главнокомандующий я счёл необходимым и своевременным, чтобы в субботу и воскресенье у нас состоялась большая кампания переписи и призыва всех ополченцев страны, всех резервистов страны и всех граждан, мужчин и женщин, которые хотят сделать шаг вперёд, чтобы сказать империализму: «Довольно этих угроз!» — сказал Мадуро.

Для реализации кампании будут задействованы штабы воинских частей, военные подразделения, городские центральные площади и около 16 тысяч объектов народной обороны.
Ранее страны Латинской Америки выразили серьёзные опасения по поводу планов президента США Дональда Трампа направить военные корабли к берегам Венесуэлы. Инициатива республиканца о направлении сил в Карибский бассейн под предлогом борьбы с наркотрафиком вызывает опасения: она может затронуть не только Венесуэлу, но и другие страны.

Милена Скрипальщикова
