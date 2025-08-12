Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о полной победе России над западным давлением, которое, по его мнению, нарушает международные правила ради контроля над экономикой планеты. Об этом лидер рассказал в своей телепередаче «С Мадуро +».

По словам президента, российская экономика устояла под мощнейшим давлением санкций и сохранила динамику развития. Мадуро считает, что РФ и российский лидер Владимир Путин выиграли не только экономический, но и военный, политический и дипломатический аспекты противостояния.

В выступлении прозвучала ссылка на документы Международного уголовного суда, представленные вице-президентом Дельси Родригес. В них был отражён серьёзный вред, наносимый населению односторонними ограничениями Запада.

Мадуро отметил неспособность Всемирной торговой организации эффективно выполнять свои функции, назвав её деятельность «парализованной». Он констатировал отсутствие чётких правил в мировой экономике и осудил попытки США доминировать над остальными странами, навязывая свои интересы.