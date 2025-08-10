Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 16:13

В США высказались о новом наказании для Китая за закупки российской нефти

Вэнс: Трамп не определился с пошлинами против КНР за закупки нефти из РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Американский лидер Дональд Трамп пока не определился с введением новых пошлин против Китая за покупку российской нефти. Данное заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Президент сказал, что думает над этим, но пока ещё не принял какого-либо окончательного решения», — пояснил Вэнс.

Он отметил, что вопрос с Пекином более сложный и требует особого подхода, поскольку американо-китайские отношения затрагивают множество аспектов, выходящих за рамки российской тематики. Администрация тщательно анализирует возможные варианты действий. По его словам, Трамп рассматривает различные подходы.

В Китае высмеяли попытки США диктовать новые правила торговли с помощью «тарифной дубинки»
В Китае высмеяли попытки США диктовать новые правила торговли с помощью «тарифной дубинки»

Напомним, что Дональд Трамп ввёл дополнительные пошлины в 25% на импорт товаров из Индии из-за закупок российской нефти. Таким образом, общий размер налога на индийские товары достиг 50%. В Китае же высмеяли попытки США диктовать новые правила торговли с помощью «тарифной дубинки».

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Джей Ди Вэнс
  • Китай
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar