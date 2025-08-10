В США высказались о новом наказании для Китая за закупки российской нефти

Американский лидер Дональд Трамп пока не определился с введением новых пошлин против Китая за покупку российской нефти. Данное заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Президент сказал, что думает над этим, но пока ещё не принял какого-либо окончательного решения», — пояснил Вэнс.