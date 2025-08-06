Трамп подписал указ о доппошлине в 25% на импорт из Индии за закупки нефти РФ

Дональд Трамп ввёл 25-процентный тариф в отношении импорта из Индии из-за закупок российской нефти. Решение было оформлено соответствующим указом, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины 25% для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти», — говорится в сообщении.

Накануне Трамп в интервью CNBC News заявил о планах значительно увеличить пошлины для Индии в ближайшие 24 часа.

Напомним, прошлый вторник американский лидер объявил о введении 25-процентного тарифа на индийские товары, сославшись на высокие торговые барьеры, а также сотрудничество Нью-Дели с Москвой в энергетике и военной сфере. Новые меры вступят в силу 7 августа.