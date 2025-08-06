Трамп подписал указ о доппошлине в 25% на импорт из Индии за закупки нефти РФ
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Дональд Трамп ввёл 25-процентный тариф в отношении импорта из Индии из-за закупок российской нефти. Решение было оформлено соответствующим указом, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины 25% для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти», — говорится в сообщении.
Накануне Трамп в интервью CNBC News заявил о планах значительно увеличить пошлины для Индии в ближайшие 24 часа.
Напомним, прошлый вторник американский лидер объявил о введении 25-процентного тарифа на индийские товары, сославшись на высокие торговые барьеры, а также сотрудничество Нью-Дели с Москвой в энергетике и военной сфере. Новые меры вступят в силу 7 августа.
Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал назвал действия США необоснованными и недальновидными. По его словам, Индия, как и другие крупные экономики, предпримет все необходимые шаги для защиты своих интересов. В Кремле заявили, что Москва не считает угрозы Вашингтона в адрес Нью-Дели легитимными.