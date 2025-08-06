Нефтяная проблема: В Британии рассказали о дилемме Индии после угроз Трампа

Давление со стороны США вынудило Индию задуматься о пересмотре закупок российской нефти. Теперь перед властями страны стоит непростой выбор — сохранить энергетическую выгоду или избежать экономических последствий. Об этом сообщил Financial Times (FT).

«Где Индия найдёт 2 млн баррелей в день такой сырой нефти? Это могло бы поверняться больше в сторону нероссийских бочек. Но я не думаю, что мы увидим день, когда Индия перестанет покупать российскую нефть», — сказал ведущий аналитик Kpler Сумит Ритолия.

Индия столкнулась с дилеммой на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины из-за импорта нефти из России. страна ежедневно закупает около 5 миллионов баррелей нефти, при этом примерно 2 миллиона из них поставляются из РФ. Потенциальный отказ от этих объёмов может серьёзно ударить по индийской экономике.