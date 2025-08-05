Индия отправила в Москву делегацию высокого уровня на фоне угроз Трампа

В Москву с визитом высокого уровня прибудет советник по нацбезопасности Индии Аджит Довал, сообщает The Times of India. По данным СМИ, цель поездки — укрепление оборонных и энергетических связей между странами.

Одной из тем переговоров станет возможная закупка дополнительных российских ЗРК С-400 и сервисных решений по их обслуживанию. Сейчас Индия получила три из пяти ранее заказанных дивизионов.