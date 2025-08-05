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Регион
5 августа, 13:04

Индия отправила в Москву делегацию высокого уровня на фоне угроз Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sudarshan Jha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sudarshan Jha

В Москву с визитом высокого уровня прибудет советник по нацбезопасности Индии Аджит Довал, сообщает The Times of India. По данным СМИ, цель поездки — укрепление оборонных и энергетических связей между странами.

Одной из тем переговоров станет возможная закупка дополнительных российских ЗРК С-400 и сервисных решений по их обслуживанию. Сейчас Индия получила три из пяти ранее заказанных дивизионов.

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Также, по данным Bloomberg, Довал обсудит подготовку визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели, запланированного на конец года. Визит индийского советника приобрёл дополнительный вес на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможных пошлинах против Индии за сотрудничество с Москвой.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Индии повышением пошлин за торговлю с Россией. По данным Белого дома, рассматривается тариф в размере 25%. Индия уже заявила о готовности отказаться от нефти из России, если США введут санкции. При этом в России уверены, что 500% пошлины США заставят РФ, Индию и КНР сотрудничать теснее.

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Марина Фещенко
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