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Регион
5 августа, 10:40

Times Now: США меняют риторику по закупке Индией российской нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AzmanMD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AzmanMD

Индийский телеканал Times Now сообщил, что США кардинально изменили свою позицию по поводу закупок российской нефти Индией. Ещё в прошлом году Вашингтон не только не осуждал этот шаг Нью-Дели, но и фактически поощрял его.

Телеканал напомнил, что в мае 2024 года бывший посланник США в Индии Эрик Гарсетти на конференции по международным отношениям прямо заявил: «Они покупали российскую нефть, потому что мы хотели, чтобы кто-то её покупал по фиксированной цене. Это не было нарушением, это и была цель нашей политики — сдерживать рост цен».

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Сейчас эти слова снова всплыли в Сети на фоне заявлений президента Дональда Трампа, пригрозившего Индии повышением пошлин за торговлю с Россией. По данным Белого дома, рассматривается тариф в размере 25%. Индия уже заявила о готовности отказаться от нефти из России, если США введут санкции. При этом в России уверены, что 500% пошлины США заставят РФ, Индию и КНР сотрудничать теснее.

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Марина Фещенко
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