Индийский телеканал Times Now сообщил, что США кардинально изменили свою позицию по поводу закупок российской нефти Индией. Ещё в прошлом году Вашингтон не только не осуждал этот шаг Нью-Дели, но и фактически поощрял его.

Телеканал напомнил, что в мае 2024 года бывший посланник США в Индии Эрик Гарсетти на конференции по международным отношениям прямо заявил: «Они покупали российскую нефть, потому что мы хотели, чтобы кто-то её покупал по фиксированной цене. Это не было нарушением, это и была цель нашей политики — сдерживать рост цен».