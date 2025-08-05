Times Now: США меняют риторику по закупке Индией российской нефти
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AzmanMD
Индийский телеканал Times Now сообщил, что США кардинально изменили свою позицию по поводу закупок российской нефти Индией. Ещё в прошлом году Вашингтон не только не осуждал этот шаг Нью-Дели, но и фактически поощрял его.
Телеканал напомнил, что в мае 2024 года бывший посланник США в Индии Эрик Гарсетти на конференции по международным отношениям прямо заявил: «Они покупали российскую нефть, потому что мы хотели, чтобы кто-то её покупал по фиксированной цене. Это не было нарушением, это и была цель нашей политики — сдерживать рост цен».
Сейчас эти слова снова всплыли в Сети на фоне заявлений президента Дональда Трампа, пригрозившего Индии повышением пошлин за торговлю с Россией. По данным Белого дома, рассматривается тариф в размере 25%. Индия уже заявила о готовности отказаться от нефти из России, если США введут санкции. При этом в России уверены, что 500% пошлины США заставят РФ, Индию и КНР сотрудничать теснее.