Политолог раскрыл, почему ультиматум США о пошлинах в 500% обернётся крахом для Трампа

Введение Соединёнными Штатами 500-процентных тарифов на импорт российских энергоресурсов грозит разрушительными последствиями не только для Москвы, но и для самих США. Об этом предупредил политолог Кирилл Коктыш, отметив, что столь жёсткие меры ударят и по Индии с Китаем, вынудив их ещё теснее сотрудничать с Россией и укреплять БРИКС. Об этом сообщает «Царьград».

По мнению эксперта, подобный шаг станет политическим самоубийством для Дональда Трампа. После столь радикальных действий у него не останется серьёзных рычагов давления, а Республиканская партия рискует потерять позиции на выборах.

Америка не готова к таким последствиям. Реализация санкционного пакета приведёт к расколу мира на два лагеря — БРИКС и западных союзников, а сам Трамп окажется в ловушке собственных решений, отметил Коктыш.

Эксперт подчёркивает, что подобные инициативы чаще используются как инструмент давления и запугивания, а не как реальный сценарий. В противном случае Вашингтон рискует потерять как экономические, так и политические преимущества, а технологические амбиции США окажутся под угрозой.

«При этом Трамп в рамках этой игры де-факто выложит все свои козыри. То есть других ресурсов потом не останется. Это неразумно для него как для политика по той простой причине, что дальше он станет заложником ситуации, а Республиканская партия с большой долей вероятности пролетит на промежуточных выборах в конгресс», — заключил политолог.