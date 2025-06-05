Политолог раскрыл, почему ультиматум США о пошлинах в 500% обернётся крахом для Трампа
Политолог Коктыш: 500% пошлины США заставят РФ, Индию и КНР сотрудничать теснее
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Введение Соединёнными Штатами 500-процентных тарифов на импорт российских энергоресурсов грозит разрушительными последствиями не только для Москвы, но и для самих США. Об этом предупредил политолог Кирилл Коктыш, отметив, что столь жёсткие меры ударят и по Индии с Китаем, вынудив их ещё теснее сотрудничать с Россией и укреплять БРИКС. Об этом сообщает «Царьград».
По мнению эксперта, подобный шаг станет политическим самоубийством для Дональда Трампа. После столь радикальных действий у него не останется серьёзных рычагов давления, а Республиканская партия рискует потерять позиции на выборах.
Америка не готова к таким последствиям. Реализация санкционного пакета приведёт к расколу мира на два лагеря — БРИКС и западных союзников, а сам Трамп окажется в ловушке собственных решений, отметил Коктыш.
Эксперт подчёркивает, что подобные инициативы чаще используются как инструмент давления и запугивания, а не как реальный сценарий. В противном случае Вашингтон рискует потерять как экономические, так и политические преимущества, а технологические амбиции США окажутся под угрозой.
«При этом Трамп в рамках этой игры де-факто выложит все свои козыри. То есть других ресурсов потом не останется. Это неразумно для него как для политика по той простой причине, что дальше он станет заложником ситуации, а Республиканская партия с большой долей вероятности пролетит на промежуточных выборах в конгресс», — заключил политолог.
Напомним, в США считают, что глава Белого дома примет закон сенатора Линдси Грэма* об антироссийских санкциях, если Москва не пойдёт на уступки в урегулировании конфликта. В то же время бывший советник американского президента обвинил сенатора в попытках вовлечь Штаты в войну с Россией. Не менее примечательна ситуация с Китаем. Грэм* заявил, что Пекину придётся заплатить Украине, если он не хочет столкнуться с 500% пошлинами. По его словам, все страны, помогающие Киеву, будут избавлены от этих тарифов.
* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.