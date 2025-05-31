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30 мая, 22:39

Трамп объявил об увеличении ввозных пошлин на импорт стали до 50%

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Администрация США планирует вдвое увеличить таможенные пошлины на импорт стали. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы собираемся повысить тарифы на 25%. Мы повысим тарифы на импорт стали в Соединённые Штаты Америки с 25% до 50%», — сказал хозяин Белого дома.

Республиканец добавил, что это решение ещё больше обезопасит сталелитейную промышленность Соединённых Штатов.

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Ранее сообщалось, что суд временно приостановил действие таможенных пошлин на товары из Китая, введенных администрацией Дональда Трампа. Судья Рудольф Контрерас признал эти пошлины незаконными. Они были введены с целью борьбы с теми торговыми практиками Китая, которые Вашингтон считал «неправомерными», а также для решения проблемы поставок синтетических опиоидов.

Антон Голыбин
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