Трамп объявил об увеличении ввозных пошлин на импорт стали до 50%

Администрация США планирует вдвое увеличить таможенные пошлины на импорт стали. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы собираемся повысить тарифы на 25%. Мы повысим тарифы на импорт стали в Соединённые Штаты Америки с 25% до 50%», — сказал хозяин Белого дома.

Республиканец добавил, что это решение ещё больше обезопасит сталелитейную промышленность Соединённых Штатов.