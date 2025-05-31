Трамп объявил об увеличении ввозных пошлин на импорт стали до 50%
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Администрация США планирует вдвое увеличить таможенные пошлины на импорт стали. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.
«Мы собираемся повысить тарифы на 25%. Мы повысим тарифы на импорт стали в Соединённые Штаты Америки с 25% до 50%», — сказал хозяин Белого дома.
Республиканец добавил, что это решение ещё больше обезопасит сталелитейную промышленность Соединённых Штатов.
Ранее сообщалось, что суд временно приостановил действие таможенных пошлин на товары из Китая, введенных администрацией Дональда Трампа. Судья Рудольф Контрерас признал эти пошлины незаконными. Они были введены с целью борьбы с теми торговыми практиками Китая, которые Вашингтон считал «неправомерными», а также для решения проблемы поставок синтетических опиоидов.