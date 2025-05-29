Апелляционный суд США оспорил решение об отмене пошлин Трампа
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse
Апелляционный суд США по федеральному округу принял решение временно восстановить тарифы, введённые президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Суд счёл блокировку новых таможенных пошлин, установленную ранее, «ущербом для дипломатии» и «посягательством на полномочия президента», – говорится в сообщении.
28 мая Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал действия Трампа, обосновав это превышением его президентских полномочий. Суд отменил не только ответные пошлины на товары из 185 стран и регионов, о которых Трамп объявил 2 апреля, но и ранее введённые тарифы на импорт из Канады, Китая и Мексики. Однако стоит отметить, что решение не затронуло тарифы на автомобили и запчасти, а также на сталь и алюминий.
Напомним, ранее суд приостановил действие введённых Трампом пошлин на товары из Китая. Судья объявил решение американского лидера незаконным.