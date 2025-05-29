Суд в США заблокировал введённые Трампом пошлины

Федеральный суд США заблокировал введённые Дональдом Трампом таможенные пошлины, посчитав, что президент превысил свои полномочия. Это решение стало результатом иска, поданного организацией Liberty Justice Center от имени пяти малых предприятий, которые импортируют товары из стран, в отношении которых были направлены тарифы.

Суд по международной торговле постановил, что Конгресс обладает исключительными полномочиями регулировать торговлю с другими странами. Чрезвычайные полномочия Трампа не могут превышать их, и Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), на который ссылался президент, не даёт ему право вводить «неограниченные тарифы на товары практически из всех стран мира».

«Суд не считает, что IEEPA предоставляет такие неограниченные полномочия, и отменяет оспариваемые тарифы. Оспариваемые указы о введении пошлин будут упразднены, их действие будет приостановлено на постоянной основе», – говорится в решении суда.

Теперь Белый дом может обжаловать решение.