Суд приостановил действие введённых Трампом пошлин на товары из Китая
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Федеральный суд в столичном округе Колумбия вынес решение, приостанавливающее действие пошлин на товары из Китая, введённых администрацией президента США Дональда Трампа. Судья Рудольф Контрерас в своём постановлении объявил эти пошлины незаконными, что стало значительным шагом в правовом регулировании торговых отношений между США и КНР.
Эти пошлины были введены с целью борьбы с теми торговыми практиками Китая, которые Вашингтон считал «неправомерными», а также для решения проблемы поставок синтетических опиоидов. Однако суд установил, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях не предоставляет президенту США полномочий для введения подобных ограничений.
Судебный акт подразумевает временную приостановку сбора пошлин, что может оказать значительное влияние на американские компании и потребителей, которые столкнулись с повышением цен на импортируемые товары из Китая. Постановление суда вступит в силу через 14 дней, что дает возможность администрации Трампа или её преемников обжаловать это решение в апелляционной инстанции. Если решение будет окончательным, это может привести к пересмотру всей стратегии торговли с Китаем.
Напомним, что решение Федерального суда США по международной торговле не отменяет действующие пошлины в размере 25% на импорт автомобилей, стали и алюминия. Отметим, что повышенные тарифы на импорт стали и алюминия начали действовать в марте 2025 года после истечения ранее действовавших исключений и квот на беспошлинную торговлю.