Песков: Россия не считает легитимными угрозы США в адрес Индии
Обложка © Life.ru
Москва обращает внимание на американские угрозы, направленные в адрес Индии, однако расценивает их как нелегитимные. Такое мнение высказал в беседе с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами. Попытки вынудить страны прекратить торговые отношения с Россией. Мы не читаем такие заявления законными», — подчеркнул Песков.
По словам пресс-секретаря президента, суверенные государства имеют полное право без внешнего вмешательства определять своих партнёров по торгово-экономическому сотрудничеству, руководствуясь при этом исключительно собственными интересами.
Слова Пескова связаны с недавними высказываниями американских властей в адрес Индии. Нью-Дели резко раскритиковал западные державы за их давление по вопросу закупок российской нефти, назвав это поведение противоречивым. Представитель МИД страны Рандхир Джайсвал подчеркнул, что прежде США сами одобряли поставки, считая их важными для равновесия мирового топливного рынка.
Ранее американский эксперт выразил мнение, что Индия не осмелится разорвать партнёрство и сотрудничество с Вашингтоном. Таким образом он прокомментировал недавние заявлениями президента США Дональда Трампа, который заявил, что Индия прекратит закупать нефть у России в обмен на торговую сделку с США. Глава Белого дома также обвинил Нью-Дели в финансировании украинского конфликта посредством этих закупок. Некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы уже приостановили приобретение сырья из РФ.