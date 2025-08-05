Песков: Россия не считает легитимными угрозы США в адрес Индии

Москва обращает внимание на американские угрозы, направленные в адрес Индии, однако расценивает их как нелегитимные. Такое мнение высказал в беседе с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами. Попытки вынудить страны прекратить торговые отношения с Россией. Мы не читаем такие заявления законными», — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря президента, суверенные государства имеют полное право без внешнего вмешательства определять своих партнёров по торгово-экономическому сотрудничеству, руководствуясь при этом исключительно собственными интересами.