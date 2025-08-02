Трамп заявил, что слышал о решении Индии прекратить покупать нефть у России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит закупать нефть у России для подписания торговой сделки с США.

«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», — прокомментировал он в пятницу журналистам в Белом доме, обсуждая торговые переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели.