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1 августа, 21:30

Трамп заявил, что слышал о решении Индии прекратить покупать нефть у России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит закупать нефть у России для подписания торговой сделки с США.

«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», — прокомментировал он в пятницу журналистам в Белом доме, обсуждая торговые переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели.

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Напомним, что 1 августа у западных берегов Индии задержались по меньшей мере четыре танкера с российской нефтью. Эти судна ожидают разрешения, поскольку Вашингтон оказывает давление на индийские власти и угрожает ввести пошлины на углеводороды из России. Информация указывает на то, что Нью-Дели начал процесс отказа от закупок российской нефти. Индийские компании уже активно ищут альтернативных поставщиков, прежде всего в Западной Африке и на Ближнем Востоке.

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Лия Мурадьян
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