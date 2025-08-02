Трамп заявил, что слышал о решении Индии прекратить покупать нефть у России
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит закупать нефть у России для подписания торговой сделки с США.
«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», — прокомментировал он в пятницу журналистам в Белом доме, обсуждая торговые переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели.
Напомним, что 1 августа у западных берегов Индии задержались по меньшей мере четыре танкера с российской нефтью. Эти судна ожидают разрешения, поскольку Вашингтон оказывает давление на индийские власти и угрожает ввести пошлины на углеводороды из России. Информация указывает на то, что Нью-Дели начал процесс отказа от закупок российской нефти. Индийские компании уже активно ищут альтернативных поставщиков, прежде всего в Западной Африке и на Ближнем Востоке.