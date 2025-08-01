Четыре танкера с российской нефтью застряли у берегов Индии после ультиматума Трампа

У западных берегов Индии по крайней мере четыре танкера с российской нефтью стоят на рейде длительное время, так как Вашингтон давит на власти страны и угрожает пошлинами покупателям углеводородов из РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как утверждается в статье, речь идёт о находящихся под санкциями кораблях Achilles и Elyte, простаивающих у Джамнагара, чуть дальше от берега находятся ещё два других танкера — Destan и Horae. Нью-Дели якобы запустил процесс отказа от российской нефти, индийские компании уже находятся в поисках альтернативных поставщиков, в первую очередь из Западной Африки и стран Ближнего Востока.