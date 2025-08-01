Четыре танкера с российской нефтью застряли у берегов Индии после ультиматума Трампа
Bloomberg: Четыре танкера с нефтью из России простаивают у берегов Индии
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У западных берегов Индии по крайней мере четыре танкера с российской нефтью стоят на рейде длительное время, так как Вашингтон давит на власти страны и угрожает пошлинами покупателям углеводородов из РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Как утверждается в статье, речь идёт о находящихся под санкциями кораблях Achilles и Elyte, простаивающих у Джамнагара, чуть дальше от берега находятся ещё два других танкера — Destan и Horae. Нью-Дели якобы запустил процесс отказа от российской нефти, индийские компании уже находятся в поисках альтернативных поставщиков, в первую очередь из Западной Африки и стран Ближнего Востока.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных санкциях индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки российской нефти. Госкомпании Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery за последнюю неделю не проявляли интереса к российскому сырью. Причиной стали не только угрозы Трампа о 100-процентных пошлинах на сотрудничество с Москвой, но и сокращение скидок на нефть из России.