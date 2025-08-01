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Регион
1 августа, 10:11

Четыре танкера с российской нефтью застряли у берегов Индии после ультиматума Трампа

Bloomberg: Четыре танкера с нефтью из России простаивают у берегов Индии

Обложка © freepik

Обложка © freepik

У западных берегов Индии по крайней мере четыре танкера с российской нефтью стоят на рейде длительное время, так как Вашингтон давит на власти страны и угрожает пошлинами покупателям углеводородов из РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как утверждается в статье, речь идёт о находящихся под санкциями кораблях Achilles и Elyte, простаивающих у Джамнагара, чуть дальше от берега находятся ещё два других танкера — Destan и Horae. Нью-Дели якобы запустил процесс отказа от российской нефти, индийские компании уже находятся в поисках альтернативных поставщиков, в первую очередь из Западной Африки и стран Ближнего Востока.

Эксперт объяснил, как санкции повлияют на российскую нефтяную отрасль
Эксперт объяснил, как санкции повлияют на российскую нефтяную отрасль

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных санкциях индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки российской нефти. Госкомпании Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery за последнюю неделю не проявляли интереса к российскому сырью. Причиной стали не только угрозы Трампа о 100-процентных пошлинах на сотрудничество с Москвой, но и сокращение скидок на нефть из России.

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Татьяна Миссуми
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