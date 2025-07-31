Эксперт объяснил, как санкции повлияют на российскую нефтяную отрасль

В настоящее время Китай выступает главным импортёром российской нефти, приобретая около 2 миллионов баррелей ежедневно, что составляет половину всего экспорта нефти из России. Об этом в беседе с RG.ru рассказал эксперт Дмитрий Скрябин.

«В теории, показатель может сократиться, но такая вероятность будет зависеть от итоговых решений сторон на уровне США/КНР/РФ», — подчеркнул специалист.

По его словам, введение санкций или пошлин, оказывающих влияние на российскую нефть, будет зависеть от готовности покупателей брать на себя сопутствующие риски. Любые прогнозы до появления реальных фактов остаются неопределёнными. Причём курс рубля не оказывает прямого влияния на мировые цены на нефть, однако он влияет на доходы российских нефтяных компаний в рублях и на поступления в государственный бюджет.

Мировые цены на нефть за последние несколько дней выросли на 4%, и российская нефть также подорожала. В рублёвом эквиваленте этот рост более ощутим из-за ослабления курса рубля. Впервые за долгое время цена за баррель превысила отметку в 6 тысяч рублей, объяснил Скрябин.