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Регион
30 июля, 17:47

Раскрыт очередной план Трампа по лишению России финансов для СВО

Сенатор Грэм*: Трамп готовит пошлины против покупателей российских нефти и газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины для стран, которые закупают у России нефть и газ, чтобы ослабить финансовую поддержку СВО. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм* на своей странице в соцсети X. Он также отметил, что такое решение американского лидера поддерживают в конгрессе как республиканцы, так и демократы.

«Россия, ты научилась обходить санкции и жить с ними. Но, похоже, ты не поняла, что Трамп меняет правила игры: он собирается ввести пошлины против стран, которые покупают у тебя нефть и газ, тем самым подпитывая твою военную машину», — заявил сенатор.

В Индии жёстко ответили Трампу на введение пошлин
В Индии жёстко ответили Трампу на введение пошлин

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждали ускорение введения 100%-ных американских пошлин против торговых партнёров России. Представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер подтвердил, что этот вопрос поднимался в ходе консультаций 27 июля в Шотландии.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

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Полина Никифорова
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