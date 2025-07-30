В Индии жёстко ответили Трампу на введение пошлин

Индийские власти намерены защитить свои национальные интересы в ответ на пошлины со стороны США. Об этом сообщает индийский Минпромторг.

«Индия и США на протяжении нескольких месяцев взаимодействуют, чтобы заключить справедливое, сбалансированное и взаимовыгодное двустороннее торговое соглашение. Мы остаёмся привержены этой цели», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В министерстве отметили, что правительство придаёт «первостепенное значение защите и повышению благосостояния фермеров, предпринимателей и малого бизнеса». Власти также собираются предпринять необходимые шаги, чтобы защитить национальные интересы. Согласно Минторгу, в Нью-Дели приняли к сведенью заявления американского лидера Дональда Трампа о 25-процентных пошлинах и изучают последствия, которые могут отразиться на двусторонней торговли.