В Индии жёстко ответили Трампу на введение пошлин
Минпромторг: Индия будет защищать свои национальные интересы из-за пошлин США
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Индийские власти намерены защитить свои национальные интересы в ответ на пошлины со стороны США. Об этом сообщает индийский Минпромторг.
«Индия и США на протяжении нескольких месяцев взаимодействуют, чтобы заключить справедливое, сбалансированное и взаимовыгодное двустороннее торговое соглашение. Мы остаёмся привержены этой цели», — говорится в пресс-релизе ведомства.
В министерстве отметили, что правительство придаёт «первостепенное значение защите и повышению благосостояния фермеров, предпринимателей и малого бизнеса». Власти также собираются предпринять необходимые шаги, чтобы защитить национальные интересы. Согласно Минторгу, в Нью-Дели приняли к сведенью заявления американского лидера Дональда Трампа о 25-процентных пошлинах и изучают последствия, которые могут отразиться на двусторонней торговли.
Напомним, что США начнут взимать 25%-ные пошлины с индийских товаров с 1 августа. Трамп объяснил это тем, что хоть у стран и хорошие отношения, но Индия традиционно закупает значительную часть своего вооружения у России и является одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов, наряду с Китаем.