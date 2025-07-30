США введут 25% пошлины на товары из Индии с 1 августа

Трамп заявил, что, несмотря на хорошие отношения, товарооборот между США и Индией остаётся низким. Он объяснил это высокими индийскими пошлинами, а также существенными нетарифными торговыми ограничениями. Американский лидер также упомянул, что Индия традиционно закупает значительную часть своего вооружения у России и является одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов, наряду с Китаем. В связи с этим, по его словам, с 1 августа Индия столкнется с 25% пошлинами и дополнительным штрафом за упомянутые действия.