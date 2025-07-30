США введут 25% пошлины на товары из Индии с 1 августа
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С 1 августа США начнут взимать 25%-ные пошлины с индийских товаров. Соответствующее сообщение американский президент Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social.
Трамп заявил, что, несмотря на хорошие отношения, товарооборот между США и Индией остаётся низким. Он объяснил это высокими индийскими пошлинами, а также существенными нетарифными торговыми ограничениями. Американский лидер также упомянул, что Индия традиционно закупает значительную часть своего вооружения у России и является одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов, наряду с Китаем. В связи с этим, по его словам, с 1 августа Индия столкнется с 25% пошлинами и дополнительным штрафом за упомянутые действия.
О своём желании взвинтить пошлины для Индии до 25 процентов американский лидер говорил ранее. Также Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен несколько дней назад проводили совместную встречу в Шотландии, где обсуждали ускорение введения 100%-ных американских пошлин против торговых партнёров России.